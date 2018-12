Prezydent powoła nową służbę. Ma zapewnić komunikację w Pałacu

Nową inicjatywą Andrzeja Dudy ma być uformowanie służby, która zapewni mu komunikację z innymi instytucjami. Łącznościowcy - bo tak nazywają ich ludzie prezydenta - mogą wkroczyć do Pałacu w przyszłym roku. Koszt szacuje się na 1,5 mln złotych.

- To nie będzie żaden nasłuch, żadna służba specjalna czy wywiad prezydenta. Nigdy nie było takiego pomysłu - tłumaczył w rozmowie z PAP Dariusz Gwizdała, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Służba pojawi się w Pałacu Prezydenckim w przyszłym roku. Ma być wzorowana na strukturach, które istnieją już w innych resortach - m.in. MSWiA i MSZ . Stała i efektywna komunikacja głowy państwa z najważniejszymi instytucjami w kraju - to jej najważniejsze zadanie.

- Ułatwi to wymianę informacji (...). Czasy, gdy było to robione za pomocą korbki i telefonu się skończyły. To muszą być profesjonaliści, którzy obsłużą klauzulowany sprzęt - mówił Gwizdała.