Prezydent odwołał polskiego ambasadora. Powodem kontrowersyjny wywiad

- Każda poważna firma ma przecież oddział zajmujący się naprawianiem szkód. Nazywamy to odpowiedzialnym biznesem. To był brak empatii, brak zrozumienia i brak chęci podjęcia dialogu - i to w pierwszym rzędzie z polskiej strony. W końcu podobne rzeczy zdarzały się w Bełchatowie czy Koninie i nikt tam z tego nie robił afery - mówił wówczas Jasiński.