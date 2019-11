Mieszkańcami Na spokojnie jak wrócę do kancelarii do biura Sobie przesłucham całe oświadczenie pana pana pana prezesa także to co kocham cię wieczorem Tak jak powiedział Jeżeli którykolwiek z zarzutów poważnie które pojawiły się do tej pory Okazałby się prawdziwy No to ja sobie nie wyobrażam żeby ktoś to jest takim zarzutem obciążonym bo był sprawować Urząd Prezesa Najwyższej Izby Kontroli