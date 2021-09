Prezydent nie spotka się z Angelą Merkel. Bosacki: Protokolarny policzek

"Małostkowy gest"

- Parę lat w życiu spędziłem w Waszyngtonie, gdzie często rozmawiałem o polityce zagranicznej ze Zbigniewem Brzezińskim i on uczył mnie jednej rzeczy: w polityce, a zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych nie warto na dłuższą metę nikogo obrażać a już zwłaszcza upokarzać. Tymczasem tak naprawdę ten małostkowy gest szczerze mówiąc nie wiem z czego on wynika. On jest tak niemądry, że trudno go sobie logicznie wytłumaczyć - dodaje senator.