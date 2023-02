"Prezydent naważył piwa". Ruch Dudy nazywa "absurdem"

Opozycja krytykuje ruch prezydenta ws. przesłania noweli o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Paweł Zalewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski podkreślał, że choć jego partia zgadza się z niekonstytucyjnością wspomnianej ustawy, to w zupełnie innym aspekcie niż przyjmuje to Andrzej Duda. - Prezydent uznaje, że podpisanie przez niego nominacji (sędziów) uzdrawia niekonstytucyjny proces ich wyłaniania. To oczywiście absurd. Nie ma takiej mocy - mówił polityk Polski 2050. Zalewski odniósł się także do sugestii ponagleń prezydenta wobec TK ws. rozpatrzenia jego wniosku, nazywając to "przedziwnym". Zdaniem Zalewskiego, to prezydent powinien rozwiązać sprawę buntu wewnątrz sądu konstytucyjnego, który uniemożliwia zebranie się TK. - Naważył piwa i musi je teraz wypić - mówił.