Prezydent nagle wrócił do sprawy Brauna. Padły mocne słowa

- Dla mnie osobiście, jako człowieka, było to po prostu barbarzyństwo, był to po prostu akt barbarzyństwa, przez który ucierpiałem tak samo jak wtedy, kiedy słyszę, jak ktoś w inny sposób poniża symbole mojej religii katolickiej: czy to Pismo Święte czy krzyż, czy jakikolwiek inny symbol wyznaczający dla mnie świętość - mówił Andrzej Duda.