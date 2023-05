Prezydent Kazachstanu drwi z pomysłu Łukaszenki. "Doceniam żart"

Zgodnie z oficjalnymi danymi nawet 220 tysięcy osób doznało uszczerbku na zdrowiu w wyniku przeprowadzanych w Kazachstanie prób nuklearnych. Do dzisiaj tereny poligonu pozostają skażone, a społeczeństwo Kazachstanu krytycznie patrzy na kwestie broni jądrowej ( Kassenova, "The lasting toll of Semipalatinsk’s nuclear testing").