"Prezydent jest rozgoryczony". Rośnie napięcie na linii Warszawa - Kijów

- A wręcz przeciwnie: narasta, co tylko cieszy Moskwę. A przecież nie leży to w interesie ani Polski, ani Ukrainy. Ostatni wyjazd Zełenskiego za ocean to jedna wielka seria wpadek. Zupełnie niepotrzebnie. Stoi to w sprzeczności z jego poprzednimi wyjazdami, które kończyły się sukcesami - mówi Wirtualnej Polsce Jan Piekło.