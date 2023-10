Prezydent Iranu grzmi. "Izrael przekroczył czerwone linie"

Matt Shoemaker, były analityk agencji wywiadu wojskowego DIA, w rozmowie z Polską Agencją Prasową wskazał, że pod pewnymi względami sytuacja na Bliskim Wschodzie przypomina tę z sierpnia 1914 roku, kiedy mocarstwa w nerwowej niepewności szykowały się do walki. Zdaniem eksperta, choć ani Iran, ani USA nie chcą doprowadzić do bezpośredniego konfliktu, to i tak może on wybuchnąć.