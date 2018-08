Prezydent Gdańska odpowiada Mariuszowi Błaszczakowi: skandal, panie ministrze!

Paweł Adamowicz odniósł się do słów ministra obrony narodowej. Mariusz Błaszczak zażądał od prezydenta Gdańska cofnięcia decyzji o niezaproszeniu na 1 września na Westerplatte Wojska przedstawicieli Polskiego. Szef MON stwierdził też, że Adamowicz "stosuje retorykę tych, którzy na Polskę napadli".

Prezydent Gdańska oburzał się na wypowiedzi ministra Błaszczaka. - Co pan zrobił dla polskości Westerplatte? Co pan zrobił, żeby rozsławić to, co tu się działo? Pojawił się pan tu dopiero jako dygnitarz, a teraz odmawia nam pan polskości - powiedział Paweł Adamowicz. - Liczę, że pan znajdzie w sobie odrobinę honoru i przeprosi gdańszczan i gdańszczanki - dodał.