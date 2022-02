Prezydent Czech wyśmiał służby wywiadowcze USA

Prezydent Czech zawstydza amerykański wywiad

"Powiedziałem kilka dni temu, że moim zdaniem nie będzie wojny. Bo Rosjanie nie są szaleni, by podjąć się operacji, która przyniesie im więcej szkody niż pożytku. Jeśli chodzi o tajne służby USA, jest to ich trzecie potknięcie i powód do wstydu. Pierwsze było w Iraku, gdzie nie znaleziono broni masowego rażenia. Drugie było w Afganistanie, kiedy twierdzili, że talibowie nigdy nie podbiją Kabulu. Cóż, trzecie jest teraz" - wytknął czeski prezydent.