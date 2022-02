Niebezpieczne spotkanie samolotów USA i Rosji

Do zdarzenia miało dojść nad wodami międzynarodowymi. Według informacji CNN, do samolotu patrolowego marynarki wojennej Boeinga P-8 podleciało kilka samolotów rosyjskich. Manewry wykonywane przez maszyny miały być "niebezpieczne i nieprofesjonalne". Zdaniem agencji Reutera, która przeanalizowała nagranie wideo z incydentu, dystans między samolotami miał wynieść kilka stóp. Miara jeden stopy to 30,48 cm.