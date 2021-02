Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Ochrony Zdrowia

Podkreślił, że istotnym punktem prac będzie walka z epidemią koronawirusa. Wyraził jednak nadzieję, że nie będzie to jedyny omawiany temat w ciągu najbliższych pięciu lat funkcjonowania Rady.

- Liczę na to, że pokonamy pandemię wkrótce i będziemy właśnie mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce, włącznie z pewnymi dużymi, systemowymi zmianami, nad którymi będziemy pracowali w ścisłej konsultacji z Ministerstwem Zdrowia. Bardzo na tę współpracę przez te najbliższe lata liczę - tłumaczył.

Rada ds. Ochrony Zdrowia. Andrzej Duda dziękuję ministrowi zdrowia

Na uroczystym posiedzeniu prezydent złożył też wyrazy uznania dla szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego oraz całego ministerstwa. Podziękował m.in. za otwartość w trakcie konsultacji w poprzednich latach. - To jest praca dla Rzeczypospolitej Polskiej i za to państwu ogromnie, ogromnie, z całego serca dziękuję - mówił Andrzej Duda.

- To bardzo ważne byśmy dyskutowali tu, w Pałacu Prezydenckim, na te tematy, mając bardzo często różne poglądy. Ale właśnie po to jest Rada, by także i ścierać poglądy, przedstawiać różne koncepcje, formułować różne oceny - powiedział prezydent.