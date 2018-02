Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o IPN. USA rozczarowane

Sekretarz stanu USA Rex Tillerson wydał oświadczenie w sprawie podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o IPN. Nie taką odpowiedź rządzący chcieliby usłyszeć. Zareagował na nią Krzysztof Szczerski.

Jednocześnie podkreślił, że rozumie szkodliwość określenia "polskie obozy śmierci". Wierzy, że debata i edukacja są najlepszym sposobem do przeciwdziałania stosowania takich zwrotów.

Do reakcji USA odniósł sie szef gabinetu politycznego prezydenta Dudy Krzysztof Szczerski. - To pokazuje na skalę wyzwania, jakie przed nami stoi, jeśli chodzi o dialog, wyjaśnienie istoty ustawy. Jesteśmy do tego dialogu zarówno z Izraelem, jak i Waszyngtonem gotowi, jesteśmy na niego otwarci - powiedział.