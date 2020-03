WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 rodzinaBartłomiej Sienkiewicz oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Andrzej Duda mówi o rodzinie. Emocjonalna reakcja Bartłomieja Sienkiewicza - Jakim trzeba być ograniczonym człowiekiem i brutalnym człowiekiem, by dziesiątkom polskich rodzin powiedzieć, wy nie jesteście rodziną... Rozwiń zdobył władzę Rossmann to jest woj … Rozwiń Transkrypcja: zdobył władzę Rossmann to jest wojna a nie tym że docenił polskiej rodziny i dołożył do brakujących do pierwszego pensji tego rodzaju opinie obietnice zawsze pomagają aktualizowane nie był obietnica że jak już nie było oglądali udawała że ani tym bardziej został platforma w tej sprawie powtarza jak mantrę że nic co dane nie zostanie zabrane w do Myślę że to budowy lub ponieważ rzeczywiście ten transfer pomógł wielu rodziną i dobrze się stało to już ostatnie pytanie W takim razie zgadza się pan z nie wiem analizą prezydenta Który mówił w Pruszkowie tak wielkim Zadaniem państwa jest wsparcie polskiej rodziny która składa się z mamy taty i dzieci rozumiem A te rodzinne które się nie Składają z mam pasje redaktorze Ile polskich dzieci zostało wychowanych w rodzinie która się składała z mamą mamy i Dziecka babcia z córką wychowują dziecko Przecież to są dziesiątki tysięcy takich rodzin to co rodziny po rozpadzie i to urodziny tam gdzie nie ma ojca to to już nie jest rodzina Z jakim trzeba być ograniczonym człowiekiem i tak naprawdę brutalnym politykiem żeby dziesiątką Polskich Rodzin powiedzieć Wy nie jesteście rodziną ja sam jestem z rozbitego małżeństwa wychowała mnie matka i co ja nie wychowałem się w rodzinie jak mi pan prezydent ma czelność coś takiego powiedzieć