Wideo Najnowsze angielski + 2 newsroomduda andrzej oprac. Anna Kozińska 26-01-2020 (20:15) Prezydent Andrzej Duda miał problem z wysłowieniem się. Co na to politycy? - Jest zdystansowany do języków obcych, chyba całym sobą. Mówiąc poważnie: trochę to smutne - powiedział w programie WP #Newsroom Marcin... Rozwiń Czy panowie mieli okazję posłuchać … Rozwiń Transkrypcja: Czy panowie mieli okazję posłuchać angielszczyzny naszego prezydenta w Davos? Tak. Ale pan prezydent jest zdystansowany do języków obcych. I chyba całym sobą, swoją wymową i swoim... Czyli to był rodzaj takiego protestu? Że nie będziemy tutaj w obcych językach... Tak chyba należy to interpretować, a mówiąc zupełnie poważnie. Trochę smutne, że na tych najważniejszych... A powiedziałby to pan poseł po angielsku, że jest panu smutno? I'm very sorry, I'm very sorry. A tylko tyle? Ale ja to jestem w Polsce, nie mam problemu z językiem. Wie pan, ja pracowałem przez kilka lat w firmie, gdzie mówiło się tylko po angielsku, więc nie mam z tym problemu. Ja muszę pana zaskoczyć redaktora. Ale mówię to z tej perspektywy, że wiele rzeczy - w świecie gospodarki, w świecie biznesu, także i polityki, załatwia się na nieoficjalnych spotkaniach. To prawda. Teraz ja będę zaskakiwany przez pana posła Gawkowskiego. Ja nie będę krytykował Andrzeja Dudy, bo generalnie nie wszyscy politycy muszą mówić świetnie w obcym języku. Tyle, że pan prezydent Duda wielokrotnie mówił o tym, że tak jest. Nie wszyscy politycy muszą też być bardzo elokwentni, jeśli chodzi o język specjalistyki. Przypominam, że to było w Davos. Mogło być to z wiedzy gospodarczej, pewnie niuanse słowne, które gdzieś tam pozostawały przez prezydenta nieznane. Ale ważne jest, żeby bez względu w jakim języku mówimy, mówić mądrze. A ja słuchałem pana prezydenta Dudy w dwóch sprawach. Dotyczących i międzynarodowej gospodarki, bo o tym była debata, i w sprawach dotyczących Polski. I w jednym, i drugim pan prezydent mówi tak jak w Polsce. Między innymi kiedy opowiada o Konstytucji, o demokracji. Kiedy mówi, że trzeba w Polsce wyczyścić, posprzątać. I to jest język, którego ciężko znaleźć angielskiego słowa, bo tam nie ma czyszczenia przez polityków. Lekcje angielskiego teraz zamykam.