Prezydent: 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja udała się do Katynia, aby pokazać naszą jedność

Prezydent wspominał osoby, które zginęły 11 lat temu pod Smoleńskiem. Przypomniał, że udawały się wówczas "prowadzeni sercem" do Katynia, by uczcić pamięć pomordowanych tam w czasie II wojny światowej polskich oficerów.

Prezydent mówi o potrzebie wspólnoty

- To byli ludzie, którzy na co dzień dyskutowali, debatowali nieraz bardzo żarliwie w politycznych sporach. Ale w tej sprawie byli jednym, w tej sprawie byli razem, w tej sprawie udali się razem do Katynia przez Smoleńsk, po to właśnie, żeby pokazać jedność nas jako społeczeństwa, nas jako narodu. Jedność naszej pamięci, jedność rzeczy ważnych - mówił Duda.