Prezydencki minister o projekcie Senatu. "Niezgodny z konstytucją"

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha skrytykował senacki projekt ustawy o KRS. Jego zdaniem "na pierwszy rzut oka" widać, że jest on "niezgodny z konstytucją". - To są rozwiązania absolutnie niedopuszczalne - oświadczył.

Uważa on, że senacki projekt to powrót do tego, "jak było", ale "przy okazji łamie konstytucję". Podkreślił również, że ustawa, którą we wtorek podpisał Andrzej Duda, "odzwierciedla treść konstytucji".