Prezydencka "lista wyborcza"? Szef gabinetu prezydenta komentuje

Czy prezydenccy ministrowie będą kandydować do Sejmu z list PiS? Na giełdzie nazwisk są m.in. Paweł Szrot, Piotr Ćwik, Paweł Sałek, Marcin Przydacz i Łukasz Rzepecki. - Na tę chwilę nie mam takich planów. W polityce jestem na różnych szczeblach, na ogół niższych niż obecny, od 20 lat i wiem, że o niczym nie należy przesądzać. Decyzje mogą zmieniać się bardzo szybko - mówił w programie "Tłit" szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. - Wyłączę tutaj swoje nazwisko, ale wszystkich, których pan wymienił, bardzo cenię. To osoby o dużym dorobku, doświadczeniu samorządowym i parlamentarnym. Jeżeli będą mieli ambicje kandydowania i uzgodnią to z panem prezydentem, to ja im życzę powodzenia. Na pewno nie będę tego robił (kandydował - red.) bez konsultacji z panem prezydentem. Nie wiem, który z moich kolegów się na to zdecyduje. To ich osobista decyzja i w jakimś stopniu również pana prezydenta. Nie wiem na ile uzyskają poparcie, by zostać parlamentarzystami - dodał.

