Koniec rządów Czarnka w MEiN. Tusk wybrał, nauczyciele już komentują

- Musimy wrócić do tendencji wzrostowej w poziomie nauczania w szkołach. Została ona zahamowana reformą poprzedniej minister z PiS Anny Zalewskiej i ministra Przemysława Czarnka. Wbrew bredniom, które opowiada pani Zalewska, to nie strajk nauczycieli w 2019 roku doprowadził do złych wyników nauczania. Trzeba postawić znowu na nauczycieli, którzy zapewniali nam gwarancję dobrego nauczania. Ministerstwo, mimo mizerii finansowej i spuścizny po premierze Morawieckim, będzie musiało postawić na edukację. Wszystko w szkole zaczyna się od dobrego nauczyciela. I my chcemy to widzieć. Wierzymy, że nowy rząd jest w stanie odbudować edukację po "Czarnkowej" zapaści - mówi WP Sławomir Broniarz.