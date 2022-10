"Prezes powiedział: basta". To ich wielki triumf

Solidarna Polska nie kryje radości po kolejnych zmianach w rządzie. Stanowisko ministra ds. europejskich stracił Konrad Szymański. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister z partii Zbigniewa Ziobry podkreślał, że to efekt "serii błędów i polityki uprawianej na kolanach". Michał Woś nie ukrywał, że to Solidarna Polska parła do zmian w tym obszarze. - Personalia zawsze są uzgadniane w ramach koalicji. Co do Konrada Szymańskiego: co innego jako człowiek, który może być sympatyczny, a co innego polityka, za którą odpowiadał. Mieliśmy krytyczne stanowisko wobec polityki Polski, prowadzonej na kolanach, z serią błędów. Dziś to, że ceny szaleją, to jest wynik błędnej polityki klimatycznej UE (...). Krytycznie oceniamy politykę europejską. Trzeba prowadzić politykę na twardo. Premier Kaczyński powiedział: basta, dość - tłumaczył Woś.