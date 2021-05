Prezes PiS ograł opozycję? "Kaczyński może być szczęśliwy"

Głosowanie nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy wciąż budzi duże emocje u polityków wszystkich ugrupowań obecnych w parlamencie. Władysław Kosiniak-Kamysz komentując wynik głosowania w programie WP "Newsroom" wskazał, że decyzja Lewicy o samodzielnych negocjacjach z PiS zachwiała opozycyjną solidarnością. - Niestety, solidarność została utracona i szkoda, bo wynegocjowalibyśmy dużo więcej niż to, co nam się udało i co się udało Lewicy. Mielibyśmy lepszy Krajowy Plan Odbudowy - stwierdził przewodniczący PSL. Polityk ocenił, że zachowanie Lewicy jest na rękę politykom Zjednoczonej Prawicy, którzy dzięki temu "mogą spać spokojnie" - Lewica popełniła błąd - powiedział lider ludowców Dała satysfakcję prezesowi Kaczyńskiemu i prezes Kaczyński może być szczęśliwy. Jeśli chodzi o danie satysfakcji Kaczyńskiemu i Ziobrze, to tak, to Lewica załatwiła - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rozwiń