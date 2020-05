WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 Jarosław GowinJarosław KaczyńskiKamil Bortniczuk oprac. Karolina Kołodziejczyk 24 min. temu Prezes PiS nie przebaczy Gowinowi? Kamil Bortniczuk: nawet w najlepszej rodzinie zdarzają się kłótnie Kamil Bortniczuk był gościem Marka Kacprzaka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Polityk Porozumienia był pytany o to, czy Jarosław Kaczyński... Rozwiń jak pan przyjmuje te głosy że Jaro … Rozwiń Transkrypcja: jak pan przyjmuje te głosy że Jarosław Kaczyński nie przebacza i prędzej czy później Jarosław Gowin będzie musiał za to zapłacić swoją cenę Wielokrotnie słyszałem na wystawie się tej naszej tego typu przy podobne stwierdzenia ja uważam że Jarosław Kaczyński jest wybitnie pragmatycznym i rozsądnym politykiem i zarówno Jarosław Kaczyński Jarosław Zbigniew Ziobro wszyscy to wszyscy Liderzy partii w sali C1 zjednoczonej prawicy doskonale zdają sobie sprawę że w tym parlamencie czy trzy i pół roku inne i stabilnej większości zbudować się nie da I to jest taki czynnik stabilizujący poza tym może pamiętasz 12:00 gości Zdecydowanie więcej łączy niż dziewiarzy raz na jakiś czas pojawiają się rozbieżne zdania i zdarza mi się Czyli rozumiem że pan osobiście Google całe porozumieniu ufać a jarosławowi Kaczyńskiemu że na przykład nie będzie wyciągał posłów porozumienia żeby zbudować swoją większa będzie grał na rozbicie porozumienia nie tylko upały ale jako porozumienie Jesteśmy jednością wczoraj byliśmy porozumienie by Przepraszam posiedzenie prezydium zarządu kraj jakbym to przyjęliśmy uchwałę która jednocześnie zapewnia o trwałości trwaj prawicy o poparcie dla Andrzeja Dudy o zaufaniu do depresji Gowina i myślę że zjednoczonej prawicy są potrzebne te skrzydła po dwóch stronach czyli Solidarna Polska i porozumienie jesteśmy takimi trzymasz to chcemy często używałem w przyszłości tego że dopóki ten duży okręt w prawo i sprawiedliwość wpłynęła na 1 maszty to no rzeczywiście osiągają niezłe wyniki ale za słaby aby wygrywać regaty A od kiedy ma te dwa maszty wspomagające lepiej pomagają znosić temu okrętowi boczne wiatry to wszystkie regaty Wygrywamy I absolutnie wszyscy mamy tego świadomość i nikt nie ma takiej woli żeby ten trzymasztowiec zamieniać na dwumasztowiec potem na ten jeden duży jednomasztowiec dzięki tym trzem masz tą Wygrywamy ale rozumiem że wczoraj na tym spotkaniu porozumienia było ostro No to różnie się przede wszystkim No wszyscy skupiliśmy się na przyszłość i Wszystko ustaliliśmy że absolutnie nie ma woli nie ma zgody na jakikolwiek rozliczanie czy mieli swoje racje tych kilku tygodni ludzie którzy byli bardziej wypowiadali się na przestrzeni tych wszystkich tych kilku tygodni za jednością swojej prawicy i ci którzy sugerowali inne rozwiązania w dobrym porozumienia czysty przywieź jednogłośnie przez aklamację uchwałę która mówi o jedności Jeszcze raz powtórzę zjednoczonej prawicy o poparcie dla Andrzeja Dudy i oparciu dla Jarosława Gowina więc myślę że to jest najważniejszy sygnał i najważniejszy wniosek z tego posiedzenia Czyli rozumiem że takie postacie chociażby jak Zbigniew gryglas nie będzie pod kupywał pod Jarosławem gowinem żadnych Dołów marzyłem żeby Zbigniew chyba spotkał dołki pod Jarosławem gowinem Zbigniew tylko ja rzeczywiście od samego początku zdecydowanie opowiadał się za tym że jedność że stabilność władzy że jedność rządu jedności Zemsta i prawicy nadrzędną już daliśmy wszyscy że miał do tego prawo najzwyczajniej w świecie miejskim bardzo demokratyczną nie obowiązywały na swym zakresie żadnej dyscypliny głosowań czy zachowań więc trudno wyciągać konsekwencje od kogoś kto korzystał z tej wolności i wyrażał w sposób nieskrępowany swoje poglądy