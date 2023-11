Prezes Ordo Iuris występuje przeciwko PiS w sprawie in vitro

Przebieg wydarzeń w Sejmie wzbudził duże emocje u prezesa Ordo Iuris Jerzego Kwaśniewskiego. Zamieścił on wpis na platformie X: "Niewywoływany do tablicy PiS postanawia zgwałcić etyczną wrażliwość posłów i elektoratu, uderzając w - dotychczas wynoszone na piedestał - nauczanie bioetyczne JPII odnośnie godności człowieka i ludzkiego poczęcia. Co za pomysł, by na koniec ostentacyjnie odciąć się od korzeni?"