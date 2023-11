Pogoda na pięć dni. Wiatr nawet do 140 km na godzinę

Prognoza pogody na środę

Środa będzie pochmurna, jednak niebo będzie stopniowo się przejaśniać. Na południu wystąpią niewielkie, stopniowo ustępujące opady śniegu. Temperatury będą oscylować od -2/-3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez -1/0 stopni C w centralnej Polsce, do 3 stopni C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie wiać z północnego wschodu o słabej do umiarkowanej sile. Na Wybrzeżu można spodziewać się okresowych silnych podmuchów wiatru, osiągających prędkość nawet do 50-60 kilometrów na godzinę - pisze tvn24.pl.