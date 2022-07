Prezes NIK żartobliwie "zaprasza" posłów na swoje wystąpienie w Sejmie. "Dziś nie ma urodzin"

W zeszłym roku wybrali popijawę

Banaś nawiązał do sytuacji z września 2021 r. Wówczas wygłosił swoje sprawozdanie do niemal pustej sali sejmowej – do niewiele ponad 20 posłów. Tymczasem, jak się potem okazało, wielu z nich bawiło się wtedy na imprezie urodzinowej dziennikarza Roberta Mazurka.