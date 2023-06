Prezes Kaczyński w Stalowej Woli. "Czuję się wzruszony"

Kaczyński o wyborach

Prezes PiS nawiązał do tradycji, pamięci, która "jest nam bardzo potrzebna". - Po to by nasz naród, mógł sięgać daleko wstecz, ale także sięgać do wydarzeń, które starsza część społeczeństwa pamięta i uczestniczyła. W pewnym momencie to było 10 mln ludzi, a z tymi innymi "solidarnościami" było ich jeszcze więcej; wśród rolników, rzemieślników. Warto o tym pamiętać, szczególnie w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli już w październiku będziemy podejmowali decyzję co do przyszłości Polski - kontynuował.