Morawiecki z nowym pomysłem. "Totalna bezradność"

"Patokomedia"

Dlatego teraz Morawiecki chce przerwać pat w trybunale poprzez wniosek, który właśnie do niego skieruje. "Trybunalskiej patokomedii ciąg dalszy. Piątka sędziów TK ma ocenić, czy 11 sędziów TK to za dużo do pełnego składu. Brakuje już tylko Julii Przyłębskiej, która przez pomyłkę wyznaczy do orzekania w tej sprawie tych nieorzekających" - pisze dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.