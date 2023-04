Kaczyński od razu zaatakował Tuska. Zaczął o "darwinizmie społecznym"

- Hasłem naszych spotkań są słowa: jedna Polska. Co to znaczy? Nie to, że na mapie świata jest tylko jedno państwo o nazwie Polska, chodzi o to, co najłatwiej wyjaśnić, jeśli odwołamy się do pełnej nazwy naszego państwa - Rzeczypospolita Polska. Co to znaczy Rzeczypospolita? Rzecz wspólna, a jeśli wspólna to stanowiąca wspólnotę, a wspólnota to jest grupa, w ramach której istnieją szczególne relacje jak empatia, solidarność i gotowość do wzajemnego wsparcia - zaczął Jarosław Kaczyński, który został przywitany gromkimi brawami.