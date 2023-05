Prezenty na Dzień Dziecka. Ile wydadzą Polacy? Zakupy z inflacją w tle

Prezenty na Dzień Dziecka 2023. Czy inflacja wpłynie na wybory Polaków?

Ankietowani na prezent z okazji Dnia Dziecka wydają najczęściej kwoty rzędu od 50 do 100 złotych. Taką odpowiedź wskazało 36 proc. badanych. Wyższe kwoty, z przedziału 100-200 złotych wskazało 29 proc. pytanych. Na upominki o wartości od 200 do 500 złotych decyduje się 9 proc. respondentów a na wyższą - zaledwie 2 procent osób biorących udział w badaniu. Co ciekawe, 15 procent ankietowanych odpowiedziało, że na prezent na Dzień Dziecka przeznacza kwotę od 10 do 50 złotych.