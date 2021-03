Prezenter TV ścigany. Ukraińcom puściły nerwy

Ryhor Azaronak w styczniu br. został odznaczony przez białoruskie władze medalem za odwagę. W swoich programach nazywał Ukrainę "krajem umierających ludzi". - Sprzedali swój kraj: ziemię, fabrykę i porty. Zamienili dobrze prosperujące państwo w pirackiego banderowca. [...] Wasze kobiety prawie oficjalnie sprzedawane są do europejskich burdeli - mówił na wizji dziennikarz.

Kijów zarzuca Azaronakowi ingerowanie w sprawy suwerennego państwa, szerzenie antyukraińskiej propagandy i nadużycie swojej pozycji. Białoruski prezenter odrzuca wszystkie z tych zarzutów, tłumacząc się, że jedynie "apelował do obywateli Ukrainy", a jego słowa skierowane były do polityków. - Nie jestem wrogo nastawiony do tego narodu - podkreślił.