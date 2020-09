Premier zyskuje poparcie. Najnowszy sondaż

CBOS opublikował najnowsze badania stosunku Polaków do rządu i premiera. Sierpniowy sondaż pokazuje, że rząd Mateusza Morawieckiego popiera 42 proc. badanych, czyli o 2 pkt. proc. więcej niż w lipcu. 29 proc. respondentów deklaruje się jako przeciwnicy rządu, w porównaniu do lipca to spadek o 5 pkt. proc. Obojętnych wobec rządu było 24 proc. badanych, czyli o 1 pkt. proc. więcej niż miesiąc temu.

Zyskał również sam premier Mateusz Morawiecki. 52 proc. badanych jest zadowolonych z faktu, że to właśnie on pełni funkcję premiera. To wzrost o 5 pkt. proc. w porównaniu do lipca. Niezadowolonych jest 34 proc. respondentów, to oznacza spadek o 3 pkt. proc. 14 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".