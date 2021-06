Premier zapowiada rewolucję na kolei. "45 minut z Łodzi do Warszawy"

- Chcemy także przyspieszyć połączenie na trasie Warszawa-Łódź. Obecne półtorej godziny zredukujemy do ok. 45 minut - z centrum do centrum miasta. Ta inwestycja doprowadzi do znaczącego komfortu poprawy mieszkańców, którzy przemieszczają się pomiędzy tymi miastami - ujawnił Morawiecki. Z szacunków KPRM wynika, że położenie 140 kilometrów nowych torów na trasie Łódź Fabryczna-CPK-Warszawa Zachodnia zajmie 6 lat.