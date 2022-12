"Spodziewamy się zagrożenia". Premier ostrzega i zapowiada publikację wielkiej mapy

- Chcemy umacniać obecność wojsk. Ważne jest, by Polacy wiedzieli, że chcemy to robić na wschód od Wisły. Polska musi być broniona na granicach, gdzie spodziewamy się ewentualnego ryzyka, zagrożenia. Zaprezentujemy w najbliższych tygodniach mapę z miejsca, gdzie poprzednicy zwijali obecność wojskową i gdzie my ją rozwijamy - zarówno obecność operacyjną, jak i jednostek pomocniczych oraz WOT. To bardzo ważne, bo to fundamentalna różnica - ogłosił premier Morawiecki.