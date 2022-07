Premier: z inflacją jest trochę jak z Tuskiem - przybyła z zagranicy i przeszkadza jak tylko potrafi

"Platforma Obywatelska jest dzisiaj wściekła, że mimo tych wielkich czarnych chmur, które się nad nami zgromadziły, my je przepędzamy. Mimo kryzysu międzynarodowego, gospodarczego. Oni już widzą, że my sobie z tym poradzimy i się wściekają, bo wiedza też, że jak my coś obiecamy, to to zrobimy" - dodał szef rządu.