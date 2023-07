Premier Ukrainy uderzył w Polskę. Stanowcza reakcja posła

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu wwozu zboża z Ukrainy do tych pięciu krajów, to Polska sama zamknie swą granicę na te towary. Zapowiedź skrytykował ukraiński premier Denys Szmyhal, który stwierdził, że "jest to nieprzyjazny i populistyczny krok". - Premier Szmyhal powinien się przyznać do tego, kto jest właścicielem agrokompleksów w Ukrainie, że ukraińskiego kapitału i ukraińskich rolników tam praktycznie nie ma. To jest wielki międzynarodowy kapitał, w tym chiński, amerykański, izraelski, a co najgorsze nawet rosyjski - mówił w programie "Tłit" WP były minister rolnictwa Marek Sawicki. - Apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego, aby rozliczył zespół, który powołał w czerwcu 2022 roku ds. wpływu produktów ukraińskich na polski rynek - dodał poseł PSL.

