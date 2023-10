Premier Szwecji alarmuje po krwawym ataku w Brukseli. "Nie bądźmy naiwni"

W środę premier Szwecji Ulf Kristersson udał się do Brukseli, gdzie dwa dni wcześniej terrorysta związany z ISIS zabił dwóch obywateli Szwecji, a trzeciego ranił. Zastrzelonymi z zimną krwią byli kibice, którzy przybyli na mecz z Belgią w ramach eliminacji do ME 2024. Kristersson, ubrany w szalik szwedzkiego kibica, wraz z premierem Belgii Alexandrem De Croo oddali hołd zamordowanym i złożyli kwiaty na miejscu zbrodni.