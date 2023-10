Atak terrorystyczny w Brukseli. Bojownik Allaha zabił Szwedów

Europa jest wstrząśnięta po tym, co stało się w poniedziałkowy wieczór w centrum stolicy Belgii. W pobliżu Place Sanctelette, niedaleko stadionu Króla Baudouina I, gdzie Szwecja grała z Belgią w eliminacjach do ME 2024, uzbrojony napastnik zastrzelił dwóch szwedzkich kibiców i ranił kierowcę taksówki - również obywatela Szwecji.