Burza po tekście WP o wiceministrze. Tusk reaguje

"Błędy się zdarzają, ale trzeba za nie płacić. Dotyczy to w szczególności ludzi władzy. Wiceminister z całą pewnością wie, co powinien zrobić" - tymi słowami Donald Tusk skomentował doniesienia Wirtualnej Polski o wykorzystaniu służbowego samochodu do prywatnej podróży przez wiceministra Bartłomieja Ciążyńskiego. Premier przyjął dymisję wiceministra.