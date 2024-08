W sieci lawina komentarzy po akcji wiceministra. Wskazują na Bodnara

Oprócz polityków sprawa wzbudziła spore kontrowersje także wśród dziennikarzy. "Nie pomoże tłumaczenie, że za PiS wypompowywano miliardy zł do prywatnych kieszeni (co jest prawdą!), a tu chodzi o jedno tankowanie. Standardy to standardy. Cwaniakowanie a la Czarnecki musi się skończyć" - komentuje dziennikarka "Wyborczej" Dominika Wielowieyska".