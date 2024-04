Ewakuacja do Brukseli? "Tusk robi cichą rekonstrukcję"

Za ponad miesiąc odbędą się wybory do Europarlamentu. Spekuluje się, że na listach Prawa i Sprawiedliwości pojawi się b. prezes TVP Jacek Kurski. Piotr Mueller w programie "Tłit" WP mówił, że on będzie się skupiać na oponentach politycznych, a nie osobach na listach PiS. - Wolę popatrzeć, ile osób z rządu się ewakuuje do Brukseli, bo jak rozumiem, Donald Tusk robi cichą rekonstrukcję (rządu - przyp. red.) - powiedział Mueller. Prowadzący przypomniał wcześniejsze słowa posła PiS, gdy mówił, że kandydatura Kurskiego to nie jest dobry pomysł. - Co powiedziałem, to powiedziałem, nie będę tego wielokrotnie powtarzał - stwierdził gość programu. Rozmawiano również o telewizji publicznej. Gość programu zwrócił uwagę, że Donald Tusk podpisał kolejne dofinansowanie dla mediów publicznych. Prowadzący zapewnił, że jak premier zgodzi się przyjść do naszego programu, to go o to zapyta. - Myślę, że po traumie, którą tu już miał w tym studiu szybko nie przyjdzie - zaśmiał się Mueller.