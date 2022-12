Premier przeprosi prezydenta? Rzecznik potwierdza taką potrzebę

Rzecznik rządu przyznaje się do błędu

O niezadowolenie prezydenta z powodu braku konsultacji we wtorek w Radiu Zet pytany był rzecznik rządu. - Być może nie było wystarczająco dużej troski o to, by na każdym etapie zadbać w odpowiedni sposób o właściwe konsultacje z panem prezydentem, skoro pan prezydent uznał, że to jest niewystarczające, to przyjmujemy to z pokorą – komentował minister Müller.