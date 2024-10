Premier Orban wietrzy europejski spisek w Polsce. Uderza w Tuska

Orban ma powody do niepokoju. Kolejny taki sondaż

- To przestało być nawet ukrytą intrygą przeciwko nam, a stało się wyraźnym i ogłoszonym zamiarem - stwierdził Orban podczas audycji. Dodał także: - Polacy, podobnie do nas, wybrali samodzielną ścieżkę, decydując się na niezależne polityki w zakresie migracji, kwestii gender oraz ekonomii - powiedział premier Węgier.

- To właśnie w ten sposób nasz przyjaciel Tusk został premierem Polski. Ten sam scenariusz planuje się teraz w stosunku do Węgier - zasugerował Orban.

Porównał też Unię Europejską do Związku Radzieckiego, sugerując, że Unia dąży do stworzenia "marionetkowego rządu" na Węgrzech. - Bądźmy szczerzy - każde imperium działa w ten sposób. Sowieci robili dokładnie to samo - czyż nie? - argumentował premier.