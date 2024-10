Orban ma powody do niepokoju. Kolejny taki sondaż

Jak wynika z badania opublikowanego przez think tank Publicus Institute, poparcie dla partii Tisza sięgnęło 39 proc. Na Fidesz chęć zagłosowania zadeklarowało 37 proc. To już drugie badanie w ostatnim czasie, które wykazało "mijankę". Tak to Fidesz zazwyczaj dominował w sondażach. Po raz ostatni partia miała problemy w 2022 roku, gdy rywalizowała z listą zjednoczonej opozycji.