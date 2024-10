Ks. Olszewski wyszedł z aresztu

Podejrzany w śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości ks. Michał Olszewski opuścił Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu. - To był areszt wydobywczy. Ale on był wydobywczy w tym znaczeniu, że wasze modlitwy mnie wydobyły - powiedział do zgromadzonych.