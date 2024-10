Seria napadów na kolektury Lotto. "Wielki wyczyn"

Młodszy z zatrzymanych przyznał się do 8 włamań do punktów totalizatora sportowego oraz jednego do innej firmy na terenie Katowic. Starszy przyznał, że włamał się do 3 skoków na Lotto. Prokuratura Rejonowa Katowice-Zachód zastosowała wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze sobą.