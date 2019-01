Premier Morawiecki: Rośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej

Szef rządu wystąpił w sobotę na konferencji zorganizowanej przez klub parlamentarny PiS. Mówił przede wszystkim o rozwoju Polski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mateusz Morawiecki, szef rządu (pis, Fot: pis)

- Dobry klimat do rozwoju gospodarczego tworzy się poprzez bliską współpracę między różnymi szczeblami administracji publicznej, ale tworzy go też odpowiednia strategia, która prowadzi do tego, żeby różnice można było jak najszybciej wyrównać. To jest strategia, która jest dla nas jednym z podstawowych celów społecznych do osiągnięcia - mówił w sobotę Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodawał: - Cała architektura inwestycji publicznych, programów rozwojowych, społecznych bierze się z odpowiedniego zarządzania finansami publicznymi i wydatkami rozwojowymi. Rośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. W Davos było widać to po różnych rozmowach, o które też ja byłem proszony przez innych, w odróżnieniu do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to my prosiliśmy o rozmowy z niektórymi przywódcami, przedstawicielami świata biznesu. To wszystko wiąże się z poziomem rozwoju gospodarczego, ze wszystkim, co udało nam się osiągnąć w zeszłym roku w obszarze budżetowym.

Jak przekonywał szef rządu, "przez rozwój infrastruktury drogowej i energetycznej kupujemy sobie bilet do rozwoju gospodarczego, który ma nas zaprowadzić do dostatniego życia Polaków, bezpiecznego życia Polaków na poziomie europejskim". - To jest właśnie nasz główny cel, żebyśmy wykorzystali to, co udało się osiągnąć na poziomie polityki fiskalnej, budżetowej, inwestycyjnej i przełożyli to na poziom samorządów - mówił w Sejmie premier.