Premier Morawiecki niezadowolony z Kurskiego? "Obciążenie dla rządu"

Zmiana na stanowisku premiera może oznaczać kłopoty dla prezesa TVP Jacka Kurskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Mateusz Morawiecki uważa, iż szef Telewizji Publicznej jest obciążeniem dla jego rządu.

Nad Kurskim od tygodni zbierają się czarne chmury. Odwołać prezesa TVP może tylko Rada Mediów Narodowej. Jej członkowie już otwarcie krytykują szefa Telewizji Publicznej. - Marcin Wolski jako dyrektor anteny podpisał umowę na realizację scenariusza, którego sam był współautorem. Co więcej, jest również autorem piosenki, wykorzystywanej w tym serialu, przez co pobiera tantiemy od każdej emisji. To jest sytuacja - w mojej opinii - niedopuszczalna, łamiąca zasady co najmniej etyki zawodowej - mówiła portalowi wirtualnemedia.pl posłanka PiS Joanna Lichocka, która zasiada w RMN.