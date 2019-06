Premier Morawiecki do ojców: "Chciałbym wam podziękować"

23 czerwca obchodzony jest jako Dzień Ojca. Z tej okazji życzenia złożył m.in. premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podziękował ojcom za to, że są "wspaniałymi wzorcami do naśladowania".

"Drodzy ojcowie, chciałbym szczególnie dziś podziękować wam za to, że jesteście tak wspaniałym wzorcem do naśladowania dla waszych dzieci i wnuków" - napisał na Twitterze szef rządu.

Andrzej Duda i pierwsza dama podkreślili, że trudno przecenić rolę, jaką odgrywa ojciec w życiu dziecka. "To ktoś, na kim zawsze można polegać, komu można powierzyć swoje sekrety, komu zawsze można zaufać i poprosić o radę. Tato to wzór postępowania i ostoja w trudnych chwilach, przyjaciel i pierwszy nauczyciel, towarzysz dziecięcych zabaw i nieocenione wsparcie w dorosłym życiu. To wielki życiowy autorytet, a zarazem ktoś, kto zawsze gotów jest okazać zrozumienie" - zaznaczyli.