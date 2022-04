Premier Morawiecki: apelujemy do KE, aby skierowała do Polski pomoc dla uchodźców z Ukrainy z budżetu UE

"Rosyjska armia zostawia za sobą ślady absolutnie zbrodnicze i tragiczne"

Premier dodał, że "jednocześnie mamy do czynienia z niesamowitą propagandą z drugiej strony". - Z propagandą, która mówi o denazyfikacji Ukrainy, która ustami propagandzistów kremlowskich wprost nawiązuje do najgorszych tradycji niemieckich, faszystowskich. I dlatego porównanie reżimu Putina do reżimu faszystowskiego jest nie tylko jak najbardziej uprawnione, jest właściwe, we właściwy sposób oddaje brutalność tego, co dzieje się na Ukrainie - podkreślił Morawiecki.